Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına Türkiye'den Çankaya ve Sabancı girdi

12.09.2019 12:30

Dünyadaki yüksek öğrenim kurumlarıyla ilgili araştırmalar yapan Times Higher Education (THE) dergisinin 'dünyanın en iyi üniversiteleri' listesinde 92 ülkeden 1400 üniversite arasında İngiltere'den genel puanlamada 95.4 ile Oxford Üniversitesi zirvede yer aldı.



Oxford Üniversitesi'nin son 4 senedir 'en iyi yüksek öğrenim kurumu' seçildiği listenin ilk 10'unda 7 Amerikan ve 3 İngiliz üniversitesi yer alırken, ilk 500'e Türkiye'den Sabancı ve Çankaya Üniversiteleri girdi. Euronews.com'da Görüntüle