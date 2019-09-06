Marmaris açıklarında demirleyen süper lüks yata 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı

06.09.2019 12:55

Sahibinin kim olduğuna dair farklı spekülasyonların yapıldığı süper lüks yat Flying Fox'a 470 bin litre daha yakıt ikmali yapıldı. Bir süredir Muğla ve çevresinde seyreden mega yata yakıt ikmal operasyonu Marmaris Cruise Port'ta 15 kara tankeriyle gerçekleştirildi.

136 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YATTA İKİ HELİKOPTER PİSTİ VAR

Türkiye kıyılarında seyrederken birçok uluslararası mecrada haberlere konu olarak Türkiye turizmi ve ekonomisine katkı sağlayan Flying Fox, 2016 yılında Almanya'da inşa edildi. 136 metre uzunluğunda, 22,5 metre genişliğinde ve 12 metrelik yüzme havuzuna sahip olurken mega yatta iki de helikopter pisti yer alıyor.

DÜNYANIN EN UZUN 16'NCI SÜPER YATI

Charter listelerinde yer alan süper yatlar içinde en büyükler arasına giren Flying Fox, dünyanın en uzun 16'ncı süper yatı. İç hacim olarak da dünyanın en büyük 14'üncü yatı olan Flying Fox, tam 9 bin 100 GT hacminde.

Kaynak: İHA