Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2019 Büyüme Tahminini Düşürdü

Dünyaca ünlü yatırım bankalarından JP Morgan, Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini düşürdü. Kurum, Türkiye'de zayıf büyüme nedeniyle 2019 büyüme tahminlerini yüzde 1,2'den, yüzde 0,9'a düşürdüklerini bildirdi.

BBVA Araştırma Birimi ise yolladığı bir notta bu yıl için yüzde 1'lik büyüme beklentilerini koruduklarını açıkladı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ GEÇEN YIL YÜZDE 2,6 BÜYÜDÜ

TÜİK tarafından bugün açıklanan veriye göre Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 2,6 büyüdü, 4. çeyrekte ise ekonomi yüzde 3 daraldı.