Dünyaca ünlü teknik adam, Fenerbahçe'den gelen teklifi elinin tersiyle itti Fransız basını, Fenerbahçe'nin bir dönem Paris Saint German'i de çalıştıran Laurent Blanc'a teklif götürdüğünü ancak ünlü teknik direktörün sarı lacivertlilerin teklifini reddettiğini yazdı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe hakkında Fransa'dan bir iddia geldi. Laurent Blanc'ın sarı lacivertlilerden gelen teklifi reddettiği belirtildi.

Fransız basınında haberine göre; Paris Saint Germain ile 2016'da yolları ayrılan ve o zamandan bu yana takım çalıştırmayan teknik direktör Laurent Blanc'a iki teklif geldi.

Bu tekliflerden ilki Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'ndan gelirken, Fransız teknik adam bu teklifi geri çevirdi. Diğer teklifin ise Fenerbahçe'den geldiği ancak Blanc'ın bu teklifi de reddettiği belirtildi.

(Kaynak: Ajansspor)