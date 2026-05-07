Haberler

Bakan Uraloğlu, Alman mevkidaşı Schnieder ile bir araya geldi

Bakan Uraloğlu, Alman mevkidaşı Schnieder ile bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig şehrinde Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder ile ulaştırma altyapıları, lojistik bağlantılar ve sürdürülebilir ulaşım konularında istişarelerde bulundu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig şehrinde Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Leipzig şehrinde Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder ile görüştü. Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Federal Ulaştırma Bakanı değerli mevkidaşım Sayın Patrick Schnieder ile bir araya geldik. Görüşmemizde; ulaştırma altyapılarının güçlendirilmesi, lojistik bağlantıların geliştirilmesi ve sürdürülebilir ulaşım vizyonu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Türkiye ve Almanya arasında ulaştırma alanındaki stratejik diyaloğu daha da derinleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney ile görüştü: Çok samimi ve mütevazı bir insan

Hamaney ile görüştü: Samimi ve mütevazı bir insan
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim

Kayalıklarda verdiği süper minili poz, takipçilerini mest etti

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
İsrail'de erkeklere cinsel istismarla suçlanan haham gözaltına alındı

Kendini "Aziz" gibi tanıtıp onlarca erkeğe cinsel istismarda bulundu
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim

Kayalıklarda verdiği süper minili poz, takipçilerini mest etti

Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü
ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi

Dünyaca ünlü otelde facia! 29. kattan düşen turist öldü, yaralılar var