Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar
Suriye'ye giden bir Türk vatandaşı, yaşadığı ilginç anları paylaştı. Hama şehrinde 4 dürüm ve 6 kola siparişi veren vatandaş, toplamda 250 bin Suriye lirası ödedi. Siparişin ödemesi sırasında para sayma makinelerinin kullanılmasını kaydeden vatandaş, Suriye'deki ekonomik durumu gözler önüne serdi.
Son dönemde muhaliflerin rejimi devirmesiyle gündemde olan Suriye'den ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü çok konuşuldu.
Hama şehrinde 4 dürüm ve 6 kola siparişi veren Türk, toplamda 250 bin Suriye lirası ödedi. Siparişin ödemesi sırasında para sayma makinelerinin kullanılması ilginç görüntülere sahne oldu. O anlara sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.