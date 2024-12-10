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Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar

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Suriye'ye giden bir Türk vatandaşı, yaşadığı ilginç anları paylaştı. Hama şehrinde 4 dürüm ve 6 kola siparişi veren vatandaş, toplamda 250 bin Suriye lirası ödedi. Siparişin ödemesi sırasında para sayma makinelerinin kullanılmasını kaydeden vatandaş, Suriye'deki ekonomik durumu gözler önüne serdi.

Son dönemde muhaliflerin rejimi devirmesiyle gündemde olan Suriye'den ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü çok konuşuldu.

Hama şehrinde 4 dürüm ve 6 kola siparişi veren Türk, toplamda 250 bin Suriye lirası ödedi. Siparişin ödemesi sırasında para sayma makinelerinin kullanılması ilginç görüntülere sahne oldu. O anlara sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.

Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHako Sanane:

Beterin beteri var diyorsun. Onlar savaşla eridi. Peki ya Türkiye? Savaşmadan yağmalanmadı mı?

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

Ne beklenebilir.. savaş ve kaos içindeki ülkenin para gücü elbette değersizdir. paraya ince kendi metin değer verecek.. bizde farklı bisi değiliz...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Gülme komşuna gelir başına. Hatta gelmiş de olabilir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAli Orhan:

Bizim 10 yıl sonraki halimiz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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