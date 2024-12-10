Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar

Son dönemde muhaliflerin rejimi devirmesiyle gündemde olan Suriye'den ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü çok konuşuldu.

Hama şehrinde 4 dürüm ve 6 kola siparişi veren Türk, toplamda 250 bin Suriye lirası ödedi. Siparişin ödemesi sırasında para sayma makinelerinin kullanılması ilginç görüntülere sahne oldu. O anlara sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.