Libya, Daniel fırtınasının etkileriyle mücadele için acil durum bütçesini onayladı

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi, Daniel fırtınasının yol açtığı felaketin etkileriyle mücadele için 2 milyar dolarlık acil durum bütçesini onayladı. Bütçe, afet bölgelerinin yeniden imarı ve felaketzedelere tazminat ödemeleri için kullanılacak.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM), ülkede büyük bir yıkıma neden olan Daniel fırtınasının etkileriyle mücadele için 10 milyar Libya dinarı (2 milyar dolar) tutarındaki acil durum bütçesini onayladığı belirtildi.

Milletvekili Muhammed Tamir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TM'nin, yaşanan felaketin afet bölgelerindeki etkileriyle mücadele için tahsis edilecek acil durum bütçesini görüşmek üzere toplandığını kaydetti.

Oturumda, 2 milyar dolarlık acil durum bütçesinin onaylandığını ifade eden Tamir, bu meblağın, afet bölgelerinin yeniden imarı ve felaketzedelerin tazminatına tahsis edileceğini aktardı.

Oturumda, bütçeden yapılan harcamaların takibini yapmak üzere bir komisyon kurulduğuna değinen Tamir, ödemelerin Libya Merkez Bankasıyla mutabakat halinde yapılacağını belirtti.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.