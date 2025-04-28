İspanya ve Portekiz'de Elektrik Kesintisi

İSPANYA ve Portekiz'de büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

İspanya'nın elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünde kaynağı belirsiz elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu. İspanya'nın ulusal demir yolu şirketi Renfe ise yerel saatle 12.30'da elektriklerin kesildiğini, tüm istasyonlarda seferlerin durduğunu, tren ve metroların çalışmadığını açıkladı. Elektrik kesintileri büyükşehirlerde metroların boşaltılmasına ve trafik sıkışıklığı yaşanmasına neden oldu.