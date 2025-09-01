Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: ŞİÖ, 30 Trilyon Dolara Yaklaşan Ekonomik Büyüklüğe Ulaştı

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, "ŞİÖ, toplam ekonomik büyüklüğü 30 trilyon dolara yaklaşan dünyanın en büyük bölgesel örgütüne dönüştü" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu. Şi, askeri alanda ŞİÖ'nün sınır bölgelerinde güven mekanizmasını ilk kuran örgüt olarak, binlerce kilometrelik sınır hattını dostluk, karşılıklı güven ve iş birliğini pekiştiren bir bağa dönüştürdüğünü belirtti. Ekonomik alanda ise örgütün 'Kuşak ve Yol' iş birliğini başlatan ilk örgüt olduğunu vurgulayan Şi, bu süreçle bölgesel kalkınma ve refahın ivme kazandığını aktardı. Şi ayrıca üye ülkeler arasında yaklaşık 14 bin kilometrelik uluslararası kara yolu hattının açıldığını ve Çin-Avrupa arasında 110 binden fazla kargo tren seferinin tamamlandığını dile getirdi.

Örgütün uzun vadeli iyi komşuluk, dostluk ve iş birliği antlaşmasını imzalayan ilk örgüt olduğunu hatırlatan Şi, komşularıyla nesilden nesile devam edecek dostluk ilişkileri kurma ve hiçbir zaman birbirine düşman olmama taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Çin Cumhurbaşkanı Şi, "ŞİÖ, bugün 26 ülkenin katılımıyla 50'den fazla alanda iş birliği yürüten ve toplam ekonomik büyüklüğü 30 trilyon dolara yaklaşan dünyanın en büyük bölgesel örgütüne dönüştü" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı fayda ve kazan-kazan anlayışının ŞİÖ iş birliğinde temel ilke olarak korunması gerektiğini belirten Şi, kalkınma stratejilerinin entegrasyonunun derinleştirilmesiyle 'Kuşak ve Yol' girişiminin yüksek kalitede sürdürülmesi, 'ortak müzakere, ortak inşa ve ortak paylaşım' ilkesi doğrultusunda ise bölgesel kalkınma dinamizminin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Şi, ayrıca ŞİÖ'nün gelişiminde gerçekçilik ve yüksek verimlilik ilkesinin temel alınması gerektiğini vurgulayarak, örgütsel reformların hızlandırılması, yatırım ve insan kaynağı yapılanmasının güçlendirilmesiyle ŞİÖ mekanizmalarının iyileştirileceğini kaydetti. Şi, ŞİÖ Kalkınma Bankası'nın kurulması önerisinde de bulundu.