Somalili atlet koşu yarışmasına damga vurdu! Kilolarından koşamayıp bitiş süresiyle tarihe geçti
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Çin'de düzenlenen koşu yarışmasına Somali'den gelen atlet damga vurdu. Kilolarından dolayı koşamayan sporcu tepki çekti. Sporcunun iddiaya göre bir devlet görevlisinin akrabası olduğu ileri sürüldü. Yarışmacının bitiş süresiyle de tarihe geçtiği konuşuluyor.
Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'na Somali'yi temsilen Nasra Abukar Ali isimli kadın atlet katıldı. Atletin görüntüsü ve yarışmadaki performansı gündem oldu. Kilolarıyla dikkat çeken atlet, 100 metre koşuyu zorlanarak ve sonuncu olarak bitirdi.
Çin'de düzenlenen 100 metre koşusuna başlamadan kameralara takılan Somalili sporcu, başlangıç düdüğü çalınca güçlükle kalkış yapıp koşuyu sonuncu tamamladı. Sporcunun nefes nefese kaldığı anlar ise komedi filmlerini aratmadı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Atletin Somali Atletizm Federasyonu Başkan Yardımcısı'nın yeğeni olduğu ve akraba kayırma nedeniyle organizasyonda yer alabildiği iddia edildi.
Somali Gençlik ve Spor Bakanı Mohamed Barre, atletin bakanlıkça gönderilmediğini ve seçilme sürecine ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.