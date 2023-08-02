Somalili atlet koşu yarışmasına damga vurdu! Kilolarından koşamayıp bitiş süresiyle tarihe geçti

Çin'de düzenlenen koşu yarışmasına Somali'den gelen atlet damga vurdu. Kilolarından dolayı koşamayan sporcu tepki çekti. Sporcunun iddiaya göre bir devlet görevlisinin akrabası olduğu ileri sürüldü. Yarışmacının bitiş süresiyle de tarihe geçtiği konuşuluyor.