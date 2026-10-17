CENTCOM, deniz ablukasıyla İran'ın en az 25 milyar dolarlık petrol ihracatını engelledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), deniz ablukası kapsamında İran'ın en az 25 milyar dolar değerindeki ham petrol ihracatının engellendiğini ve yaklaşık 350 milyon dolar değerindeki kripto varlığın dondurulduğunu açıkladı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, komutanlığın sanal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, ABD güçlerinin düzenlediği saldırıların ardından İran'ın askeri kapasitesinin önemli ölçüde zayıflatıldığını savundu. ABD'nin kararlılığının göstergesi olarak iki kez sıkı bir deniz ablukası uygulandığını ve bu ablukanın halen yürürlükte olduğunu belirten Cooper, insani yardım girişine izin verilen durumlar dışında İran'ın deniz yoluyla ihracat veya ithalat yapamadığını ifade etti. İran'ın en az 25 milyar dolar değerindeki ham petrolü ihraç etmesinin engellendiğini kaydeden Cooper, diğer ABD kurumlarıyla birlikte yaklaşık 350 milyon dolar değerindeki dijital kripto varlığın dondurulmasına da destek verdiklerini aktardı.

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma değinen Cooper, boğazın kontrolünün ABD ve bölgedeki ortaklarında olduğunu ve ticari geçişlere tamamen açık bulunduğunu bildirdi. Son 7 günde yaklaşık 400 ticari geminin boğazdan geçtiğini kaydeden Cooper, ABD güçlerinin Körfez'deki müttefiklerinin aynı dönemde 100 milyon varilden fazla ham petrol sevkiyatı yapmasına destek sağladığını, son aylarda Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen toplam ham petrol sevkiyatının ise 1,3 milyar varili aştığını belirtti.

CENTCOM tarafından yayımlanan bilgi notunda ise dondurulan finansal kaynaklar nedeniyle İran ekonomisinde ciddi aksamalar yaşandığı öne sürüldü. Bilgi notuna göre İran'ın; enerji ve petrol, çelik ve ağır sanayi, imalat, otomotiv, havacılık, inşaat, güvenlik ve askeri olmak üzere çok sayıda sektörde gelir ve ödeme sıkıntıları yaşadığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı