Bitcoin Rekor Kırdı: Yükselişin Nedenleri

Kripto para birimi Bitcoin son beş günde yüzde 10'un üstünde artışla 122 bin 400 dolar seviyesini geçti ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Yalnızca 14 Temmuz'daki artış yüzde 3 civarında oldu. Peki Bitcoin neden yükseliyor?

Uzmanlara göre artışta birden fazla faktör etkili.

Bunlardan biri, ABD Kongre'sinde "kripto haftasının" başlaması.

İsim, Temsilciler Meclisi'nde kripto para birimleriyle ilgili en az üç yasa tasarısının görüşülecek olmasına atıfta bulunuyor.

Piyasada bu yasalara dair olumlu beklentiler oluştu ve bu durum, Bitcoin'in değerinin artmasını tetikledi.

Kurumsal alımlar

Reuters'a konuşan kripto borsası Bitfinex'in türev ürünler müdürü Jag Kooner, "Bugüne kadar düzenlemelerdeki yetersizlikler nedeniyle kripto paralardan uzak durmuş sermayenin, bu yasalardan sonra buraya yatırım yapmasını bekliyoruz" dedi.

Finansal haber sitesi investing.com'a göre dünyanın en büyük beşinci kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan Metaplanet şirketinin yaklaşık 100 milyon dolarlık 797 Bitcoin alımı, bu artışı destekledi.

Reuters'a konuşan kripto analiz şirketi Nansen'den analist Nicolai Sondergaard da her geçen gün daha fazla şirketin Bitcoin alımı yaptığını söyledi ve "Bu Bitcoin'e yönelik kurumsal güvenin arttığını gösteriyor" dedi.

Doların değer kaybı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD merkez bankası Fed'e faiz indirim için baskı yapması ve hükümetin borçlanma limitinin 5 trilyon dolar artırılması da doların değer kaybına ve dolayısıyla Bitcoin de dahil olmak üzere diğer para birimlerinin artışına yol açtı.

Trump'ın sürekli değiştirdiği gümrük vergileriyle başlattığı ticaret savaşları da doların değerini düşüren bir diğer faktör oldu.

Yatırım fonlarının yükselişi

ABD'de Ocak 2024'te Bitcoin bazlı borsa yatırım fonlarına (ETF) onay vermesinin ardından bunlara yapılan yatırımların son dönemde yaşadığı artış da kripto para biriminin değer kazanmasına yol açtı.

Kripto para ticaret platformu BTC Markets'ın kripto analisti Rachael Lucas'a göre ETF'lere günlük para girişi 1 milyar dolar seviyesine ulaştı ve ETF'lerin toplamı 150 milyar dolarla, toplam Bitcoin pazarının yüzde 6'sına ulaştı.

Bitcoin yılbaşından bu yana yüzde 29 yükseldi.

Böylelikle piyasadaki tüm Bitcoin'lerin toplam değeri 2,4 trilyon dolara ulaştı. Nisan ayında bu 1,5 trilyon dolara kadar düşmüştü.

Reuters'a konuşan yatırım platformu IG'den piyasa analisti Tony Sycamore, "Son altı yedi günde Bitcoin'in hızla yükseldiğini gördük ve bunun nerede duracağını kestirmek zor. 125 bin dolar seviyesini test edebilir" dedi.

Öte yandan bu konuda daha temkinli olan uzmanlar da var.

Reuters'a konuşan kripto borsası eToro'dan analist Simon Peters "Şu anda Bitcoin hakkında iyimser olmamak zor fakat kısa vadede sert fiyat düşüşleri her zaman ihtimal dahilinde" dedi.

Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na seçilmesi ve ardından göreve başlamasıyla birlikte kripto para birimleri yükselişe geçmişti.

Bunda hem Trump'ın kripto paraları destekleyici açıklamaları, hem de kripto para dünyasının önemli aktörlerinden Elon Musk'ın Trump yönetiminde yer almasının etkisi vardı.