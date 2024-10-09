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BDT Üyesi Ülkelerin Liderlerinden Dünya Savaşına Karşı Ortak Çağrı

BDT Üyesi Ülkelerin Liderlerinden Dünya Savaşına Karşı Ortak Çağrı
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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin liderleri Moskova'da bir araya gelerek yeni dünya savaşının engellenmesi için çağrıda bulundular. Toplantıda 11 belge imzalandı ve ekonomik iş birliğinin önemi vurgulandı.

BAĞIMSIZ Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Toplantıda, liderler 'yeni dünya savaşının engellenmesi' çağrısında bulundu.

Zirveye ev sahibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev katıldı.

Toplantının açılışını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BDT içindeki ekonomik iş birliğinin önemini belirterek, "Ortak çabalarla sürdürülebilir ve dış etkilerden bağımsız finansal altyapılar oluşturuluyor" dedi.

Zirvede 11 belge imzalandı. BDT ülkelerinin liderleri, gelecek yıl kutlanacak Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla ortak mesaj yayımladı. Ortak mesajda, BDT ülkelerinin halkları ile dünyadaki halklara, faşizm ve Nazizm'in yeniden canlanmasına izin verilmemesi, yeni bir dünya savaşını başlatma yönündeki girişimlerin engellenmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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