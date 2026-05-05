ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran şartları kabul etmeli

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a ait sürat teknelerini vurduklarını ve Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalara dikkat çekerek İran'ın müzakere masasına gelmesi gerektiğini söyledi. Rubio, İran ekonomisindeki enflasyonun yüzde 70 olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İran müzakere masasına gelerek şartları kabul etmeli" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rubio, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan çatışmalar sonucu 10 sivil denizcinin hayatını kaybettiğini belirterek, İran'a ait 7 adet sürat teknesini vurduklarını bildirdi.

ABD'nin seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak amacıyla geçiş yollarını açmaya devam edeceğini kaydeden Rubio, "İran, müzakere masasına gelerek şartları kabul etmeli. Bizim tercihimiz, boğazların olması gerektiği gibi açık olması, önceden olduğu gibi. Suda mayınların bulunmaması. Kimsenin geçiş ücreti ödememesi. Hedef bu" ifadelerini kullandı.

Rubio, İran ekonomisiyle ilgili değerlendirmesinde ise enflasyon oranının yüzde 70 olduğunu ve İran'ın para biriminin düşüşte olduğunu aktardı. Rubio, "İran'ın yaptırımlardan kaçınmasını sağlayanlar ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ve ABD finans sistemine erişimini kaybedecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
