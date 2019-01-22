Dünya Turizmi 9 Yıldır Böylesini Görmedi! 2018'de Yeni Bir Rekor Kırıldı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) 2018 yılına ilişkin Dünya Turizm Barometresi raporunda küresel turist sayısının 1,4 milyar kişiye ulaştığı belirtildi. UNWTO'nun Dünya Turizm Barometresi raporuna göre, 2018 yılında uluslararası turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 artış gösterdi.

9 YILIN REKORU KIRILDI

2017 yılında turist sayısı 1 milyar 322 milyon kişi seviyesinde bulunuyordu. Böylece turist sayısında 2010'dan bu yana en yüksek rakam elde edilmiş oldu.

EN ÇOK TURİSTİ AVRUPA AĞIRLADI

Ortadoğu yüzde 10, Afrika ise yüzde 7 ile ortalamanın üzerinde büyüme gösterirken, Asya ve Pasifik ile Avrupa yüzde 6 büyüme gösterdi. Avrupa kıtası 713 milyon, Asya ve Pasifik 343 milyon, Amerika 217 milyon, Afrika 67 milyon, Ortadoğu 64 milyon uluslararası turist ağırladı.

2019 İÇİN YÜZDE 3-4 BÜYÜME TAHMİNİ

UNWTO 2019 yılı için küresel turist sayısında yüzde 3-4 büyüme tahmininde bulundu. Avrupa için tahmin yüzde 3-4, Amerika için yüzde 2-3, Asya ve Pasifik için yüzde 5-6, Afrika için yüzde 3-5, Ortadoğu için yüzde 4-6 oldu. Aynı raporda 2030 yılı için 1,8 milyar küresel turist olacağı tahmin edildi.