Dünya şampiyonu Vervoort ötenazi ile yaşamına son verdi

23.10.2019 16:16

Tekerlekli sandalye ile katıldığı dünya ve olimpiyat şampiyonalarında çok sayıda madalya elde eden 40 yaşındaki Belçikalı kadın sporcu Marieke Vervoort, ötanaziyle hayatını sonlandırdı.

Londra'daki Paralimpik Oyunları'nda 100 metre tekerlekli sandalye yarışında altın, 200 metre yarışında gümüş madalya alan sporcu, 2015'te Katar'ın başkenti Doha'daki Dünya Kupası'nda 100, 200 ve 400 metre yarışlarında üç altın madalya birden kazandı.

21 yaşından bu yana omurilikte gelişerek kasların giderek güçsüzleşmesine yol açan ve tedavisi mümkün olmayan "miyelopati" hastalığı ile mücadele eden Belçikalı sporcu, hastalığının ilerlemesi ve dayanılmaz acıları nedeniyle 2016'da Rio'da ilk kez ötanazi olasılığından söz etmişti. Belçikalı sporcu, ağrılarının katlanamaz hale gelmesi durumunda ötanazi istediğini söylemiş, "Ne zaman duracağıma kendim karar vermek istiyorum. Bir şey ya olmalı ya da insanca kalmalı. Bu artık böyle değil. Bu kadar yeter. Bilincimi yitirip acı içinde yatağa mahkum olmak istemiyorum" diyen Vervoort, geçen Ocak ayında ötanaziye karar verdiğini açıklamış, en zorunun ise ölüm tarihini seçmek olduğunu söylemişti.

TAZİYE DEFTERİ AÇILDI

Ünlü sporcunun yaşadığı Diest kasabasının Belediye Başkanı Christopie De Graef, Twitter üzerinden, Vervoort'un 22 Ekim Salı gecesi ötanazi sonucu yaşamına son verdiğini açıkladı. Çarşamba sabahı 09:00'dan itibaren Marieke Vervoort için Deist Belediyesi'nde bir taziye defteri açıldı.

"GÜNLÜK HAYATIM ÇOK ZOR"

Geçen yıl fiziksel olarak daha da kötüleşen Vervoort, Ağrı tedavisi için her 14 günde bir hastaneye gitmek zorunda kalan, özel bir ilaçla ağrıları giderilmeye çalışılan kadın sporcu durumunu, "Ancak bu bana ayda sadece 10 iyi gün sunuyor. Günlük hayatım, hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok zor" diye açıklamıştı.

"Wielemie" lakabıyla tanınan Belçikalı sporcu, bir kaç hafta önce erkek arkadaşı Tom Waes ile katıldığı televizyon programında, "kesinlikle yapmak istediği" şeylerden bir olan, Lamborghini sürme düşünü gerçekleştirdiğini anlattı. Vervoort, "Yarın değil, şimdi hayattan zevk almalısın" demiş ve "Herkes, harika bir hayatım olduğunu söylesin" şeklinde konuşmuştu.

MARIEKE VERVOORT KİMDİR?

Londra'daki Paralimpik Oyunları'nda 100 metre tekerlekli sandalye yarışında altın, 200 metre yarışında gümüş madalya alan sporcu, 2015'te Katar'ın başkenti Doha'daki Dünya Kupası'nda 100, 200 ve 400 metre yarışlarında üç altın madalya birden kazandı.

Rio de Janeiro'da 2016'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda gümüş ve bronz madalya elde eden Belçikalı kadın sporcunun, çok sayıda ulusal ve uluslararası başarısı bulunuyor.