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Dünya şampiyonu Mamak'tan çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dünya şampiyonu Mamak'tan çıktı

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası'nda Mamak Belediye Sporcusu Merve Dinçel altın madalya alarak dünya şampiyonu oldu.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası'nda Mamak Belediye Sporcusu Merve Dinçel altın madalya alarak dünya şampiyonu oldu.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından ilk defa büyükler kategorisinde tüm kadın sporculara açık olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası'nda Mamak Belediye Sporcusu Merve Dinçel 53 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Amatör ve profesyonel olarak ilçe genelinde her yaştan yurttaşı sporla buluşturduklarının belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kulübümüz bünyesindeki sporcularımız aldığı bu madalyalarla hem göğsümüzü kabartıyor hem de gençlere örnek oluyorlar. Dünya Şampiyonu sporcumuz Merve Dinçel'i yürekten kutluyorum. Spora ve sporcuya olan desteğimiz artarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.

(Oğuzhan Halil Özbek/ İHA)

Dünya şampiyonu Mamak'tan çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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