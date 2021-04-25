Dünya Ralli Şampiyonası üçüncü yarışında gülen Sebastien Ogier oldu
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Dünya Ralli Şampiyonası üçüncü yarışında gülen Sebastien Ogier oldu

Dünya Ralli Şampiyonası üçüncü yarışında gülen Sebastien Ogier oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 sezonunun 3'üncü yarışını Red Bull sporcusu Sebastien Ogier kazandı.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 sezonunun 3'üncü yarışını Red Bull sporcusu Sebastien Ogier kazandı. Hırvatistan'ın tarihinde ilk kez WRC takvimine dahil olduğu yarışta rakiplerine şans tanınmayan Fransız pilot genel klasmanda da liderliği elde etti. Elfyn Evans ve Thierry Neuville ise podyumu tamamlayan isimler oldu.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 sezonunun 3'üncü yarışının heyecanı Hırvatistan'da yaşandı. Tarihinde ilk kez Dünya Ralli Şampiyonası takvimine dahil olan Hırvatistan Rallisi 20 etap üzerinden koşulurken yarışa Red Bull sporcuları damga vurdu. Sezona Monte-Carlo'daki birincilikle başlayan Sebastien Ogier, 2'nci zaferine Hırvatistan'da ulaştı. Hırvatistan'daki yarışı toplamda 2 saat 51 dakika 22.9 saniyede tamamlayan Ogier'yi, Elfyn Evans ve Thierry Neuville takip etti.

Hırvatistan Rallisi'nde podyumun en üst basamağına çıkan Ogier, bu sonuçla kariyerinin 51'inci zaferine ulaşırken 3 yarış sonunda pilotlar sıralamasında liderliği elde etti.Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin dördüncü yarışı 20-23 Mayıs tarihleri arasında Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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