Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntülere büyük tepki yağıyor
Polonya'da bir kadın ve erkek sporcunun dövüşü büyük tepkilere neden oldu. Sporseverler bu durumun eşitsiz olduğunu ve ortaya çıkan görüntülerin adil olmadığını savundu. Hakem, kadının erkek sporcu tarafından şiddetli şekilde dövülmesinin ardından maçı yarıda kesmek zorunda kaldı.
Polonya'nın Czestochowa kentinde Piotrek Muaboy ile Ula Siekacz arasındaki gösteri dövüşü, ülkede büyük yankı uyandırdı. Ringe çıkan ikili, birbirlerini alt etmek için kıyasıya yarıştı. Fakat erkek sporcu Piotrek Muaboy, kadın rakibi Ula Siekacz'i kısa sürede alt etmeyi başardı.
HAKEM, DÖVÜŞÜ YARIDA KESTİ
Kadın sporcu, rakibinden art arda aldığı yumruk darbeleri nedeniyle etkisiz hale geldi. Kadının zor durumunu gören hakem de Piotrek Muaboy'ı durdurarak, maçı yarıda kesti. Ancak kadın sporcunun ciddi hasar aldığı görüldü.
DÖVÜŞE BÜYÜK TEPKİ YAĞIYOR
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kadın ve erkek sporcular arasındaki dövüş tepkilere neden oldu. Sporseverler, ikili arasında bir adaletsizlik olduğunu ve maçın hiç başlamaması gerektiğini ifade etti. Genç kadının hayranları da yaşanan durum nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.