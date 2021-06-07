Dünya devlerini peşine takan Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a sürpriz mesaj
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Dünya devlerini peşine takan Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a sürpriz mesaj

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İtalyan devi Milan ile sözleşmesi biten Hakan Çalhanoğlu, taraftarı olduğu Sarı-Kırmızılı takımın ilgisine olumlu dönüş yaptı. TV 100'deki VAR odası programına mesaj gönderen Hakan, "Ben her şeye açığım, olmaz diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın" notunu yolladı. Öte yandan Hakan'a Katar'ın zengin kulübü Duhail'den yıllık 8 milyon euroluk teklif geldi. EURO 2020'nin bitimiyle Hakan kararını verecek.

Galatasaray'da başkan adaylarından İbrahim Özdemir'in seçilmesi durumunda transferini gerçekleştireceğini duyurduğu Hakan Çalhanoğlu'ndan sıcak bir mesaj geldi. TV 100'deki VAR odası programında mesajı iletilen Çalhanoğlu'nun "Ben her şeye açığım, olmaz diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın" dediği aktarıldı.

KATAR'DAN DEV BIR TEKLIF VAR

Sky Italia'nın haberine göre Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, milli futbolcuya 8 milyon euro imza parası ile birlikte yıllık 8 milyon eurodan 3 yıllık kontrat önerdi.

9 GOL VE 11 ASİST

Milan ile sözleşme uzatma görüşmelerine devam eden 27 yaşındaki oyuncunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği vurgulandı. Bu sezon Milan'da 42 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Dünya devlerini peşine takan Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a sürpriz mesaj
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Haber Yorumları (4)
MİLLİYETÇİ: Ay kural haklısın aslında ama cenk ile hakan aynı değil hakanın kariyeri bir tık daha iyi ve formda gs ye gelmesi hata olur türkiyedeki basın medyayı da biliyoruz iki maç kötü oynasın sabriden bir farkı kalmaz
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PENTAKİLL LOL: inşallah gelmez. heba olacak yoksa.
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HÜSEYİN DAĞDEVİREN: Hakan milanin 4.5 milyon avro teklifini geri çevirdi,bildiğim kadarıyla juventusla anlaştı .
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