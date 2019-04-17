Dünya Devi Eljif Elmas İçin İstanbul'a Çıkarma Yapacak
Özellikle Galatasaray derbisinde attığı golle dikkatleri üzerine çeken ve adı Tottenham ile anılan Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas için Inter'in devreye girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de oynadığı futbolla umut vaad eden ve Galatasaray maçında attığı golle hayli ilgi toplayan Eljif Elmas için Gazzetta dello Sport çarpıcı bir iddiada bulundu.
INTER, İSTANBUL'A ÇIKARMA YAPACAK
Süper Lig haricinde Makedonya formasıyla Avrupa elemelerinde gösterdiği performansla dev kulüplerin scoutlarını harekete geçiren Eljif'in İnter tarafından yakından takip ettiği ifade edilirken, sarı lacivertli kulübün 19 yaşındaki oyuncusunu 20 milyon eurodan aşağıya bırakmayacağı not düşüldü. Fiorentina, Lazio, Tottenham'ın kadrolarında görmek istediği Eljif Elmas için girişimlere başladığı belirtilen Inter'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a çıkarma yapacağı yazıldı.
Bu sezon 35 maçta forma giyen Eljif Elmas 2 gol atmayı başardı. Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcuyla 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.
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yavas yerler yas agir gel sallanmasin istanbulCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sıyırın koridor bos cocukta Bi dalga yok 20 maçta 2 gole mi gelecekler şu medya yok mu usturuplu atın biraz 3.lige yakışır bu adamCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Menajeri iyi iş çıkarıyor. şimdiden sallama haberler yaptırıp. piyasa yapmaya çalışıyor. bu kadar abartmayın. nelerini gördük yıllarca.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Yok yavrum ben burda iyiyim,derbide hakem yardimiyla bi gol atiyosun. .. küme düsme mücadelesini bile unutuyorlar saskinlarCevap Yaz 3 3 Yayından KaldırKENAN: ZÜĞÜRT TESELLİSİ AĞLAYayından Kaldır