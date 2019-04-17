Dünya Devi Eljif Elmas İçin İstanbul'a Çıkarma Yapacak

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla umut vaad eden ve Galatasaray maçında attığı golle hayli ilgi toplayan Eljif Elmas için Gazzetta dello Sport çarpıcı bir iddiada bulundu.

INTER, İSTANBUL'A ÇIKARMA YAPACAK

Süper Lig haricinde Makedonya formasıyla Avrupa elemelerinde gösterdiği performansla dev kulüplerin scoutlarını harekete geçiren Eljif'in İnter tarafından yakından takip ettiği ifade edilirken, sarı lacivertli kulübün 19 yaşındaki oyuncusunu 20 milyon eurodan aşağıya bırakmayacağı not düşüldü. Fiorentina, Lazio, Tottenham'ın kadrolarında görmek istediği Eljif Elmas için girişimlere başladığı belirtilen Inter'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a çıkarma yapacağı yazıldı.

Bu sezon 35 maçta forma giyen Eljif Elmas 2 gol atmayı başardı. Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcuyla 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.