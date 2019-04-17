CANLI YAYIN: Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Alıyor Canlı Aktarıyoruz

Dünya Devi Eljif Elmas İçin İstanbul'a Çıkarma Yapacak

Özellikle Galatasaray derbisinde attığı golle dikkatleri üzerine çeken ve adı Tottenham ile anılan Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas için Inter'in devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla umut vaad eden ve Galatasaray maçında attığı golle hayli ilgi toplayan Eljif Elmas için Gazzetta dello Sport çarpıcı bir iddiada bulundu.

INTER, İSTANBUL'A ÇIKARMA YAPACAK

Süper Lig haricinde Makedonya formasıyla Avrupa elemelerinde gösterdiği performansla dev kulüplerin scoutlarını harekete geçiren Eljif'in İnter tarafından yakından takip ettiği ifade edilirken, sarı lacivertli kulübün 19 yaşındaki oyuncusunu 20 milyon eurodan aşağıya bırakmayacağı not düşüldü. Fiorentina, Lazio, Tottenham'ın kadrolarında görmek istediği Eljif Elmas için girişimlere başladığı belirtilen Inter'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a çıkarma yapacağı yazıldı.

Bu sezon 35 maçta forma giyen Eljif Elmas 2 gol atmayı başardı. Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcuyla 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (11)

  • EGELİ:
    Sıyırın koridor bos cocukta Bi dalga yok 20 maçta 2 gole mi gelecekler şu medya yok mu usturuplu atın biraz 3.lige yakışır bu adam
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • KÜHREM:
    Menajeri iyi iş çıkarıyor. şimdiden sallama haberler yaptırıp. piyasa yapmaya çalışıyor. bu kadar abartmayın. nelerini gördük yıllarca.
    Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
  • ELİF TEYZE:
    Yok yavrum ben burda iyiyim,derbide hakem yardimiyla bi gol atiyosun. .. küme düsme mücadelesini bile unutuyorlar saskinlar
    Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
    KENAN: ZÜĞÜRT TESELLİSİ AĞLA
    Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.