Dünya çocukları için atılan 52 milyon adım UNİCEF'e bağışlandı

Yıldız Holding, gelenekselleşen Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü 18 Kasım'da kutladı. Çalışanlar, sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmaları kapsamında Help Steps uygulamasıyla attıkları 52 milyon adımı UNICEF'e bağışlayarak dünya çocuklarının mutluluğuna da katkıda bulundu.

"Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin mutlu bir çocukluk geçirmeye hakkı vardır" ilkesinden yola çıkarak her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü kutlanan Mutlu Et Mutlu Ol Günü, tüm dünyada 65 binden fazla çalışanın katılımıyla gerçekleşti.

Radyo programcısı Geveze'nin esprili sunumuyla renklendirdiği interaktif buluşmada ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil de sevilen şarkılarını seslendirerek çalışanlara keyifli anlar yaşattı.

ADIMLAR İYİLİK İÇİN ATILDI

Bu sene Mutlu Et Mutlu Ol Günü kapsamında Yıldız Holding çalışanları Help Steps uygulaması üzerinden adımlarını dünya çocukları için mutluluğa dönüştürdü. Türkiye'den Amerika'ya, Çin'den Nijerya'ya tüm dünyadan projeye katılan Yıldız Holding çalışanları 52 milyon adım atarak dünyanın çevresinde bir tam turu tamamlayacak kadar mesafe kat etmiş oldu. Çalışanların bu adımları uygulama üzerinden UNICEF'e bağış olarak aktarılacak.

Mutlu Et Mutlu Ol Günü'ne özel olarak çalışanların katılımıyla düzenlenen kermesin geliri de kız çocuklarının eğitiminde kullanılmak üzere Darüşşafaka'ya bağışlandı.

SOSYAL SORUMLULUK ALANINDA ÖRNEK İŞLERE İMZA ATMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Sosyal sorumluluğun kurum kültürünün ayrılmaz bir bileşeni olduğunu söyleyen Yıldız Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tütüncü konuya ilişkin açıklamasında, "Global yapımız sayesinde Türkiye'de ve dünyanın her yerinde sosyal sorumluluk alanında örnek işlere imza atmayı sürdürüyoruz. Mutlu Et Mutlu Ol Günü vesilesiyle tüm dünyada 65 bin çalışanımızla birlikte bu kapsamlı iyilik hareketinin coşkusunu paylaşıyor hem Holdingimizde hem de dünyada mutluluğu artırmayı hedefliyoruz. Tüm çalışanlarımız Mutlu Et Mutlu Ol felsefemiz çerçevesinde yine bir yıl boyunca doğaya, insanlara ve özellikle çocuklara fayda sağlayacak sosyal sorumluluk çalışmalarına odaklandı. Başkalarını mutlu ederek mutlu olma bilinciyle yaptığımız bu çalışmaları bu sene de Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde kutladık; dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımızla birlikte binlerce insanın mutluluğuna vesile olmanın coşkusunu paylaştık. Bu sevinci bizlere yaşatan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.