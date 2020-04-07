Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Petrol fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle akaryakıt fiyatları bir inip bir çıkıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün 15 kuruş zam yapılan benzine bugün de 5 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Dün benzine yapılan 15 kuruşluk zammın ardından, bugün de bir indirim gündeme geldi. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 5 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından Ankara'da ortalama 5,41 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,36 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,32 liradan 5,27 liraya, İzmir'de 5,41 liradan 5,36 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.