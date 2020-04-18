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Yüreğir, Ekonomi

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı

Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da hasat sürüyor. 31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan çiftçiler ve tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya gelip ekmek paraları için hasada başladı.

18.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 18.04.2020 09:50
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı

Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da 31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden kente gelen tarım işçileri soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalarda çalışmaya başladı. Kurumuş soğanların sökümünü yapıp çuvallara dolduran işçilerin soğanları elcileri tarafından sayılarak kamyonlara yüklenip satışa hazır hale getiriliyor. Bu soğanlar daha sonra talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı

"SOĞAN İHRAÇ EDİLMEZSE ÇİFTÇİNİN ELİNDE KALACAK"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, il genelinde yaklaşık 33 bin dönüm alanda soğan ekildiğini hatırlatarak dönüm başına da 3-4 ton verim alınabileceğini söyledi. Doğan, koronavirüs nedeniyle sınır kapılarının kapalı olduğu için soğanın yurt dışına çıkamadığını ancak soğanın ihracatı için devletin izin vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Taze soğanlar piyasaya girdi. Fiyatlarda 2 ile 2 buçuk lira arasında değişmekte. Eğer ihracat yapılmazsa fiyatlar daha da aşağı düşecektir. Halen depolarımızda kuru soğanlarımız var. Devletimizden bizler biran önce soğan ihracatının açılmasını istiyoruz. Eğer bu soğanlar yurt dışına gitmezse inanın iç piyasada fazla olacaktır. Eğer yurt dışına gitmezse bu soğanlar çiftçilerimizin elinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı

"SAĞLIK NE KADAR ÖNEMLİYSE TARIMDA O KADAR ÖNEMLİ"

31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan çiftçi ve tarım işçilerine de değinen Başkan Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Geçen hafta sokağa çıkma yasağı olduğunda çiftçilerimizin bir kısmı acil ekim, dikim ve fideleri için arazide kaldı. Bu yasakta ise bakanlığımız çiftçilerimizi sokağa çıkma yasağından muaf tutunca çiftçilerimiz çok sevindi çünkü şu an Adana bölgesinde hasat, ekim, dikim ve çapalama devam etmekte. Çiftçilerimiz ve mevsimlik tarım işçileri bundan memnun. Çiftçilerimiz zarar etmeyecekler en azından. Çiftçilerimiz muaf olmasa üretim durur, üretim olmazsa hayat durur ve kıtlığa kadar gider. Sağlık ne kadar önemliyse tarımda o kadar önemlidir."

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı

Soğanda rekoltenin iyi olacağını vurgulayan Doğan, "Havalar bu sene iyi gitti. Çiftçilerimizde ilaçlamayı bu sene daha az yaptı. Eğer soğan erken sökülmeseydi dönüm başına 1 ila 1 buçuk ton daha fazla verim alınabilirdi. Eğer soğanın hasatını geciktirirseniz soğanlar büyür ve lokantalar kapalı olduğu için soğanlar elde kalır. Biran önce yurt dışına ihracat izni getirilirse büyük soğanlar oralara gönderilecektir" diye konuştu.

YASAKTAN MUAF TUTULAN TARIM İŞÇİLERİ KARARDAN MEMNUN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin üretimde aksaklık yaşanmaması için tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçinin, üreticinin ve gıda sektöründe çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasıysa günlük para kazanan tarım işçilerini sevindirdi. Tarım işçilerinden Emine Yuşah, "Allah razı olsun devlet izin verdi çalışıyoruz. Çalışmazsak ne yaparız. İşimiz yok, mesleğimiz yok" diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı

Bir başka işçi Ahmet Fırat ise 250-300 işçinin tarlada olduğunu belirterek, "Bugün sokağa çıkmak yasak ama tarım işçilerine serbest. Bizler de tarım işçileri olarak Türkiye ekonomisinde bulunmak istiyoruz. Zararına da olsa mal kaldırıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğer devlet hiç izin vermezse mahsuller tarlada kalır. İzin verdi sağolsun bizler de 250-300 işçi olarak çalışıyoruz. İzin verilmese eğer herkes evlerinde aç kalacak" ifadelerini kullandı.

İşçilerin elcisi Enver Çizik, "Tarım ülkemizin bel kemiği. Devletimizin devam dedikçe bizlerde sosyal mesafeyi koruyarak hasada devam ediyoruz. Hem ülkemiz hem de bizler faydalanıyoruz. İnşallah Allah ülkemizi bu virüsten kurtarır" dedi.

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı

Kaynak: İHA

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