Dönerde çamaşır suyu iddialarına ilişkin Bakan'dan rahatlatan açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

24.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:15

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tağşiş yapan firmalara karşı uyarıda bulundu. Bakan Pakdemirli ifşalanan firmalardan birinin sahibinin geldiğini ve "Benim işim biter. Beni listeden çıkartın" dediğini ancak "acımayın" diye talimat verdiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli ayrıca dönerde çamaşır suyu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Habere konu olan dernek başkanını arayıp bu işletmeleri denetlemek için yerlerini sorduğunu belirten Pakdemirli, "Bir tane dahi gösteremedi. 'Peki neden bu haberi yaptırdın' dediğimizde de 'Biz burada döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye' yanıtını verdi" dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

Besilik olmak kaydıyla canlı hayvan ithalatı yapılabilir. Et ithalatı 2018'de 55 bin 752 ton, 2019'da 5 bin 37 ton oldu. 26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz.

"KANUNA NİZAMA UYGUN ÜRÜN ÜRETİLECEK"

Halkın sağlığıyla oynayanlara karşı bakanlığımız savaş içinde. Özellikle ifşalarla ilgili yanlış anlaşılma olur diye bakanlığımız ürkek davranıyordu. Ne kadar yanlış varsa ifşa edelim dedim. Firmalardan biri geldi, 'Benim işim biter. Beni listeden çıkartın' dedi. İki hafta bakanlığın önünde ağladı, 'acımayın' dedim. Kanuna nizama uygun ürün üretilecek, lamı cimi yok. Ambalajlı gıdaların yenilmesini öneriyorum. Ambalajsız gıdalarda ne aldığınızı bilmiyorsunuz. Açık sütlerde, hayvan idrarı olabilir, pisliği olabilir. Yollarda zeytinyağı satanlar içine başka yağ karıştırıp satabiliyorlar. Denetim ve riskimizin az olması için ambalajlı ürünlere yönelinmeli. Ürünü tohumdan çatala izlememiz gerekiyor. O zaman başarıyı yakalayabiliriz.

'DÖNERDE ÇAMAŞIR SUYU İDDİALARI DOĞRU DEĞİL'

Dönere çamaşır suyu katıldığı iddiaları ile ilgili haberdeki derneğin başkanını aradım. Ona 'Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz' dedim. Bir tane dahi gösteremedi. 'Peki neden bu haberi yaptırdın' dediğimizde de 'Biz burada döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye' yanıtını verdi. Ismarlama bir haber. Böyle bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek.

"2,38 MİLYARLIK DESTEK ÖDEMELERİ 31 OCAK'TA BAŞLAYACAK"

Milletimizle beraber diktiğimiz 11 milyon fidanın tutma oranı yüzde 95. Kasım ayına kadar da 82 milyon fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz. Toplam 2 milyar 384 milyon liralık destek ödemeleri, kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün, 4-6-8 olanlara 31 Ocak'ta başlayacak. Sözleşmeli üretim yasası TBMM'den en kısa zamanda geçecek. Bunu mutlaka çözmemiz lazım, yakın zamanda lansmanımız olacak."