Dolmabahçe'de herkes şüpheye düştü! Statta yapılan anons büyük şaşkınlık yarattı

Beşiktaş'ın Altay karşısında Vida'yla bulduğu gol sonrası Vodafone Park'ta da büyük bir sevinç yaşandı. Kaptan Necip Uysal gole en çok sevinen isimlerden birisi olurken, stat hoparlöründen de golü atan isim olarak Necip Uysal'ın ismi açıklandı.

VIDA BU SEZON İLKİ YAŞADI

Yapılan anonsun ardından bu hata düzeltilirken siyah-beyazlılar da öne geçmenin mutluluğunu yaşadı. Altay karşısında takımını öne geçiren Vida ise bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Geçtiğimiz sezon kritik maçlarda gol atan ve son olarak İzmir'de oynanan ve 90 dakika sonunda Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan ettiği 2-1 kazanılan Göztepe karşılaşmasında gol atan Vida, 15 Mayıs 2021'den sonra ilk kez gol sevinci yaşadı.

İhlas Haber Ajansı - Spor