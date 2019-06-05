Dolar, son 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi

Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken Türk Lirası uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Düşük işlem hacmi olan dolar/TL bayramın ikinci gününde 5,80 seviyesinin altında işlem görüyor. Dolar/TL, güne negatif seyirle başlamasının ardından 5,70 ile 17 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi. Euro ise 6,43 bandında hareket ediyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 5,7826'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 17 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 5,70'e kadar geriledi. Dolar/TL saat 12,43 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,85 azalışla 5,70'ten alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde yüzde 0,57 azalışla 6,43'ten, sterlin/TL de yüzde 0,68 azalışla 7,3100 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,18 artışla 1,1274 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi ise yüzde 0,11 azalışla 97,003 seviyesinde bulunuyor.

FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün, Fed'in mevcut politikası konusunda rahat olduklarını ve faiz oranlarının uzun süre sabit kalmasını beklediklerini belirterek, "Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ANALİSTLER DOLARDAKİ HAREKETLİLİĞİ YORUMLADI

Analistler, Powell'in açıklamalarının yatırımcılar tarafından genişlemeyi destekleyici adımlar olarak değerlendirildiğini belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışları ve ABD'de ham petrol stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7000'in destek, 5,8250'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA