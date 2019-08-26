Dolar/TL'de ani yükseliş: Kur saniyeler içinde 6,38'e kadar çıkıp geriledi

26.08.2019 02:08

Asya piyasalarında Pazartesi günü işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra Türk Lirası ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmeye başladı ve Dolar/TL kuru saniyeler içerisinde 6,39 seviyesini aştı.

TL'nin seans içi Dolar'a karşı değer kaybı yüzde 15'i aştıktan sonra kur gerilemeye başladı ve 6 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Dolar/TL Asya'da 6 seviyesinin altına işlem görüyor ve TL'nin Dolar karşısındaki günlük değer kaybı da yüzde 4,30 düzeyinde.

Piyasayı takip eden analistler, TL'deki sert değer kaybına yol açacak herhangi bir yeni gelişme olmadığına dikkat çekiyor.

Bugün İngiltere'de resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Londra borsasında işlem yapılmadığı günlerde uluslararası para piyasalarında da işlem hacimleri düşük seviyelerde kalıyor.