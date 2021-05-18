Dolar/TL 8,35 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL 8,35 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 8,35 seviyelerinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,35 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,35 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, dolar endeksindeki düşüşe paralel değer kaybeden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,73 altında 8,3133'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8,3474'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 10,1722'den, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 11,8368'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 89,9 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yükselişini 4'üncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,39 artışla 1,2203'ten alıcı buluyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise şu dakikalarda yüzde 1,6510 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde ilk çeyrek büyüme ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, küresel emtia fiyatlarının seyri ve enflasyonist endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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