Güne yükselişle başlayan dolar, tarihi zirvenin hemen altında 7,97'den işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından tarihi zirve olan 7,98 seviyesinin hemen altında 7,97'den işlem görüyor.

Dün 7,7808 ile 6 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, gün içinde yükselişe geçerek 7,9796'a ulaştı ve günü yüzde 1,6 değer kazancıyla 7,9373'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 7,9779'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 9,4463'ten, sterlin/TL ise 10,4584'ten satılıyor. Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutmasına karşın Geç Likidite Penceresi faizi ile gecelik borç verme faizi arasındaki farkı 150 baz puandan 300 baz puana çıkarması dikkati çekti.Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci