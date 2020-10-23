Güne yükselişle başlayan dolar, tarihi zirvenin hemen altında 7,97'den işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar, tarihi zirvenin hemen altında 7,97'den işlem görüyor

23.10.2020 10:23 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:21

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından tarihi zirve olan 7,98 seviyesinin hemen altında 7,97'den işlem görüyor.

Dün 7,7808 ile 6 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, gün içinde yükselişe geçerek 7,9796'a ulaştı ve günü yüzde 1,6 değer kazancıyla 7,9373'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 7,9779'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 9,4463'ten, sterlin/TL ise 10,4584'ten satılıyor. Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutmasına karşın Geç Likidite Penceresi faizi ile gecelik borç verme faizi arasındaki farkı 150 baz puandan 300 baz puana çıkarması dikkati çekti.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

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Güne yükselişle başlayan dolar, tarihi zirvenin hemen altında 7,97'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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