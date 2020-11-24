Güne düşüşle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor

24.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:45

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,88 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,35'ten, sterlin ise 10,53'ten alıcı buluyor.

Dün, en düşük 7,6424 en yüksek 7,9559 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,2 üzerinde 7,8872'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bugün açıkladığı Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi kararı sonrası 7,8533'e kadar geriledi. Dolar/TL, saat 11.30 itibarıyla 7,8722'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,3550'den, sterlin/TL ise 10,5309'dan satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında yurt dışında ise Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

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Güne düşüşle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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