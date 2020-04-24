Dolar/TL 6,98 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,9830'dan işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,9830'dan işlem görüyor.

Dün 6,9586-6,9980 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 6,9586'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 6,9830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 7,5030'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,6020'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 100,7 seviyesinde seyrederken, avro/dolar paritesi dünkü kapanışın yüzde 0,4 altında 1,0740'tan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini ortaya çıkaran makroekonomik verilerin yayınlanmaya devam ettiğini, ABD'de 26 milyonu aşan işsiz sayısı ve son 11 yılın en düşüğüne gerileyen imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verilerinin doları gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğüne işaret etti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 6,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA