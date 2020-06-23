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Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6,85'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,75'ten, sterlin ise 8,57'den alıcı buluyor.

Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
23.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:09

Dün 6,8346-6,8585 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6,8452'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 6,8570'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,7511'den, sterlin/TL 8,5761'den satılıyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 97,1 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1272 seviyesinde seyrediyor.

'DOLARDA 6,80-6,87 BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının verilerinin takip edileceğini bildirdi. Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,87 bandının öne çıktığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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