Dolar/TL, 6,52 seviyesinden alıcı buluyor Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,52'den alıcı buluyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,52'den alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 6,4540'tan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 6,52'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 7,2180'den, sterlin/TL yatay seyirle 8,0380'den satılıyor.

Küresel piyasalarda, geçen hafta ekonomi teşvikleri ile etkili olan iyimserlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile yerini negatif seyre bıraktı.

ABD'de geçen hafta genelinde, tarihte görülmemiş ekonomi teşviklerinin desteği ile gerileyen dolar endeksi, salgının ekonomiye etkileri konusundaki endişlerle yükselişe geçerek 99 seviyelerinde dengelendi.

Kovid-19 salgında dünya genelinde vaka sayısı 700 bini aşarken, ABD ile Avrupa'da yavaşlamayan artış sayısı, küresel ekonomi üzerindeki risklerin de devam etmesine neden oluyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde cuma günü açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise çarşamba günü dünya genelinde yayımlanacak nihai PMI'lar ve cuma günü ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,5250 ve 6,55'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA