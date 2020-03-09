Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,14'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 7,01'den, sterlin ise 8,03'den işlem görüyor.

Geçen hafta en yüksek 6,2602, en düşük 6,0317'yi gören dolar/TL, cuma gününü yüzde önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,0876'tan tamamladı. Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına petrol şokunun da eklenmesiyle negatif bir seyir izleniyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin küresel arzı nasıl yönetecekleri üzerinde uzlaşı sağlayamamasının ardından brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 6,1450'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, yüzde 2 değer kazancıyla 7,0120'den, sterlin/TL yüzde 1,2 artışla 8,0360'tan satılıyor.

Kovid-19 salgını ve üzerine gelen petrol şokunun etkisiyle ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,4690'a kadar geriledi. Dolar endeksi 94,88 ile Ekim 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü.Doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybından destek bulan euro/dolar paritesi, 1,1496 ile yaklaşık 13 ayın en yüksek seviyesini görmesi sonrası 1,1390 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 6,20 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretim endeksi ile Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini söyleyen analistler, 6,20'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Kaynak: AA