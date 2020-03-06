Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

06.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:36

Dün en düşük 6,0636, en yüksek 6,1338 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 6,1146'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 6,0910'dan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, yüzde 0,3 değer kaybıyla 6,8460'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 azalışla 7,9055'ten satılıyor. Doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybından destek bulan euro/dolar paritesi, 1,12'nin üzerinde dengelendi. Dolar endeksi, son iki ayın en düşük seviyesi olan 96,46 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 6,15 DİRENÇ OLARAK İZLENECEK'

Dün akşam, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanacak ateşkes süreci için anlaşmaya varıldı. Analistler, başlayan ateşkes sürecinde Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak Şubat ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Çin'de koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış hızının önemli ölçüde azaldığına dikkati çeken analistler, ABD, İran ve özellikle Avrupa'da vaka ve ölü sayısı artmaya devam etmesinin küresel piyasaları negatif etkilediğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,05'in gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 6,15'in direnç olarak izleneceğini söyledi.

Kaynak: AA

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