Dolar/TL, 6,0680 seviyesinde seyrediyor

19.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:32

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,0680'den işlem görüyor.

Dün en düşük 6,0417 en yüksek 6,0722 seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 6,0680'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık hemen üzerinde 6,0680'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 6,5510'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 7,8810'dan satılıyor.



Avro/dolar paritesi, dün 1,0786 ile 21 Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, bugün 1,08'in hemen altında dengelendi. Dolar endeksi 99,48 ile 4,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 99,47 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL için 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,07 ve 6,10 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin 3'te 2'si bugün TCMB'nin faizleri düşürmeye devam etmesini bekliyor. Ankete göre, 7 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 14 ekonomist 25-75 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor.

Geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşüren TCMB, bu yılın ilk toplantısında da indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti.

Kaynak: AA