: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

05.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:05

Dün, üst üste 4 işlem günü süren yükseliş eğilimini sonlandıran dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 5,9790'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9850'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 6,6070'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,7920'den satılıyor. Euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1030'dan, sterlin/dolar da yüzde 0,1 azalışla 1,3018'den işlem görüyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 98,0 seviyesinde bulunuyor.

'6 LİRA SEVİYESİ PSİKOLOJİK DİRENÇ'

Analistler, Çin'deki koronavirüse ilişkin endişelerin hastalığın yayılma hızının yavaşlaması ve çözüm konusunda gelen açıklamalarla hafiflediğini belirterek, ABD'de Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasının bugünkü oylamayla sona ererek gündemden düşmesinin beklendiğini ifade etti. Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek, 6,00 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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