Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı metninin güvercin bulunmasından dolayı yukarı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL, Cuma gününü yüzde 0,9 artışla 5,93'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 5,95 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,55 artışla 6,65'ten, sterlin/TL yüzde 0,55 yükselişle 7,71'den alıcı buluyor. Analistler, küresel piyasaların bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve ticaret müzakereleri başta olmak üzere yoğun haber ve veri gündemine odaklanacağını, yurt içinde yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu takip edileceğini ifade etti.

'DOLARDA 5,97 SEVİYESİ DİRENÇ KONUMUNDA'

Bugün yurt içinde Nisan ayı güven endeksinin, yurt dışında ise Euro bölgesi Nisan ayı güven endeksi ile ABD'de Mart ayı kişisel gelir ve harcamalar verisinin izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,97 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA