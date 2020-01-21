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Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,9290'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,58'den, sterlin ise 7,71'den alıcı buluyor.

21.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:13
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dün en düşük 5,8878, en yüksek 5,9192 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 5,9185'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,9290'dan işlem görüyor.

EURO VE NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,5810'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 7,7160'tan satılıyor. Sterlin/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,3011'den, avro/dolar dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 1,1097'den alıcı buluyor. Dolar endeksi, sınırlı düşüşle 97,6 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,95 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında 'de işsizlik verileri ile 'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,85'in destek olarak izleneceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
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