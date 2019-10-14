Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

14.10.2019 10:01

Geçen hafta 5,70-5,90 bandında hareket eden dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,2 değer kazanarak cuma gününü 5,88'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 artışla 5,90 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

'YURT İÇİ PİYASALAR HAREKATA ODAKLANDI'

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 6,51'den sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 7,43'ten satılıyor.

ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik küresel risk iştahını artırırken, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması beklenen 31 Ekim'e yaklaşırken taraflar, müzakerelere hız verme kararı aldı.

Yurt içinde ise devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor. Analistler, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa tarafından gelen açıklamaların Türk lirası varlıkların üzerinde baskı oluşturduğunu, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

'DOLARDA 5,92 ÖNEMLİ DİRENÇ KONUMUNDA'

Kaynak: AA

Yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,92'nin önemli direnç konumunda bulunduğuna, 5,90'ın altında kapanışlar olması durumunda 5,85'in gündeme geleceğini söyledi.