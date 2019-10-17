Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

17.10.2019 09:50

Dün 5,93 seviyesine kadar yükselen ve günün ikinci yarısında düşüşe geçerek 5,87'ye gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,03 azalışla 5,88'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 değer kazancıyla 5,89 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 6,52'den, sterlin/TL yüzde 0,5 düşüşle 7,52'den satılıyor.

PİYASALAR HAREKAT VE ABD GÖRÜŞMELERİNE ODAKLANDI

Analistler, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, veri gündeminin yoğun olduğu bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de sanayi üretimi ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

'DOLARDA 5,93 DİRENÇ KONUMUNDA'

Kaynak: AA

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kapanışların devamı durumunda 5,84 ve 5,76 seviyelerinin gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 5,93'ün direnç konumunda olacağını kaydetti.