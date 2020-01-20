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Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,89'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,54'ten, sterlin ise 7,66'dan alıcı buluyor.

20.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:09
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

Geçen hafta en düşük 5,8388, en yüksek 5,9122 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 5,8882'den tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,8950'den işlem görüyor.

EURO VE NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,5440'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 7,6610'dan satılıyor. Sterlin/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,2990, avro/dolar yüzde 0,1 artışla 1,1100 seviyesinden alıcı buluyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 97,6 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,95 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün gerçekleştirilecek Hazine ve Maliye Bakanı 'ın 2019 değerlendirmesine ilişkin akışının yanı sıra yurt dışında 'ya dair gelişmelerin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,85'in destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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: Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
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