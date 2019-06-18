Dolar güne nasıl başladı? İşte güncel rakamlar

Dün 5,85-5,92 bandında hareket eden dolar kuru, işsizlik verilerinin iyi gelmesi ve Amerikan Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesi satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,46 düşüşle 5,87 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,87'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,05 artışla 6,59, sterlin/TL yatay seyirle 7,36 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,9450 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avrupa'da enflasyon, ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9450 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, 5,8530'un destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA