Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

11.10.2019 10:22

Dün 5,81-5,90 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 5,83'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 5,84 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 6,43'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,28'den satılıyor.

HAREKAT AÇIKLAMALARI KURLARI ETKİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor. Analistler, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

DOLARDA KRİTİK SEVİYE 5,84

Yurt dışında ABD'de ithalat fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi eylül ayı tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,84'ün altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA