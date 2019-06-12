Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Dün uluslararası piyasada yükselen Türkiye'nin Risk Primi (CDS) ile 5,84'ü test eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 artışla 5,79'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,44 değer kazancıyla 5,82'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,55 artışla 6,60, sterlin/TL de yüzde 0,42 yükselişle 7,41 seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASINDA

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8510'un direnç konumunda bulunacağını kaydetti.

EKONOMİSTLER FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYOR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan 20 ekonomistin 16'sı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 4 ekonomist indirim olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2'si 100 baz puan, biri 75 baz puan, biri de 50 baz puanlık indirim olacağını öngörüyor. 25 Nisan'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

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Kaynak: AA