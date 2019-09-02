Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum

02.09.2019 10:48

Geçen ay en düşük 5,44, en yüksek 6,33 seviyelerini gören dolar/TL, Ağustos ayını bir önceki aya göre yüzde 4,37 değer kazancıyla 5,83'den tamamladı. Yeni ayın ilk işlem gününde açıklanan veriye göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı. Piyasa beklentisinden daha iyimser gerçekleşen büyüme verisinin ardından dolar/TL'de 5,80'in altı test edildi. Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,51 altında 5,80 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6,37'den, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kaybıyla 7,04'den işlem görüyor.

'DOLARDA 5,8550 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, Arjantin'de bankalar dahil bütün şirketlerin döviz almasına ve yurt dışına aktarmasına kısıtlama getirilmesine ilişkin kararın piyasalara etkisinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ABD, Almanya ve İngiltere'de Ağustos ayı imalat sanayi PMI verilerinin izleneceğini kaydetti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in altında kapanışlar olması durumunda 5,7550'nin gündeme geleceğini ifade eden analistler, 5,8550'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA