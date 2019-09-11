Dolar yeni güne yükselişle başladı! İşte son durum

11.09.2019 09:56

Dün 5,74-5,79 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,7682'den tamamladı. Dolar/TL, dünkü yükseliş eğilimini bugüne taşıyarak saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde, 5,7890 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,3955, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,1580'den işlem görüyor.

'DOLARDA 5,7950 ÖNEMLİ DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıklaması sonrası siyasi gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini belirterek, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7950'nin önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde 5,7350'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA