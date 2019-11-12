Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7790 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,37'den, sterlin ise 7,42'den alıcı buluyor.
12.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:22
Dün doların küresel piyasalarda talebini artmasına paralel 5,80 sınırına kadar yükselen dolar/TL, günü önceki, kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 5,7742'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,7790 seviyesinde alıcı buluyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,3760, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 7,4280 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, yurt içinde cari işlemler hesabının eylül döneminde 2,5 milyar lira ile piyasa beklentisinin üzerinde fazla verdiğini belirtirken, yurt dışında İngiltere'de işsizlik ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirtti.
'DOLARDA 5,80 DİRENÇ KONUMUNDA'ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık soruşturmalar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyleyen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in direnç, 5,74'ün konumunda bulunduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA
Haber Videosu: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum