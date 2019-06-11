Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte güncel rakamlar

Dün 5,76 - 5,86 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 değer kaybıyla 5,77'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne önceki kapanış seviyesinden başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yatay bir seyirle 5,77'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,05 azalışla 6,54 sterlin/TL de yüzde 0,03 düşüşle 7,32 seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ'İN FAİZ KARARINDA

Analistler, artan küresel risk iştahına paralel Türk lirası varlıklarda alış ağırlıklı bir seyrin izlendiğini, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının beklendiğini, ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin de gündemi meşgul ettiğini dile getirdi.

DOLARDA 5,7550 SEVİYESİNE DİKKAT

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de işsizlik, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA